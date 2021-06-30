Стая енотов разгромила комнату студентки в США

Хищники буквально свалились ей на голову

В США стая енотов устроила погром в комнате студентки. Хищники буквально свалились ей на голову. Они попали в помещение через дыру в потолке.

Незваные гости вели себя нагло. Зрителей не стеснялись. По-хозяйски залезали в шкафы, разбрасывали вещи, рвали одежду и документы. Всего девушка насчитала пять енотов. Они отчаянно защищались от сотрудников службы по отлову животных, которых вызвала студентка. В конце концов зверей всё-таки поймали, осмотрели и выпустили в дикую природу.

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