ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тимофей Баженов предупредил россиян о новых способах обмана в интернете

11:33
  • среда
  • 30 июня 2021

По его мнению, нужно ужесточать ответственность за мошенничество

Информирование населения о новых способах мошенничества поможет уберечься от телефонных и кибермошенников. Такое мнение высказал телеведущий Тимофей Баженов. Он напомнил, что особенно уязвимы для действий со стороны аферистов люди старшего поколения, дети и инвалиды.

"Жертвами аферистов часто становятся именно они – самые доверчивые и социально-незащищённые слои населения. Нам необходимо срочно принимать законодательные меры, которые помогут обезопасить россиян от кибермошенников", - заявил Баженов.

Преступники постоянно изобретают всё новые изощренные способы обмана. В последнее время многие афёры связаны с сервисами интернет-объявлений. Чтобы уберечься от действий мошенников, россиянам требуется получать максимум информации о новых схемах преступников, уверен Баженов.

Узнать о способах мошенничествах подробнее можно на сайте  Тимофея Баженова.

По мнению Баженова, для борьбы с интернет-мошенничеством необходимо на законодательном уровне признать тяжким преступлением мошенничество против социально-незащищённых граждан. Также требуется ужесточить ответственность за киберпреступления.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Тимофей Баженов
Тимофей Баженов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.