Тимофей Баженов предупредил россиян о новых способах обмана в интернете

По его мнению, нужно ужесточать ответственность за мошенничество

Информирование населения о новых способах мошенничества поможет уберечься от телефонных и кибермошенников. Такое мнение высказал телеведущий Тимофей Баженов. Он напомнил, что особенно уязвимы для действий со стороны аферистов люди старшего поколения, дети и инвалиды.

"Жертвами аферистов часто становятся именно они – самые доверчивые и социально-незащищённые слои населения. Нам необходимо срочно принимать законодательные меры, которые помогут обезопасить россиян от кибермошенников", - заявил Баженов.

Преступники постоянно изобретают всё новые изощренные способы обмана. В последнее время многие афёры связаны с сервисами интернет-объявлений. Чтобы уберечься от действий мошенников, россиянам требуется получать максимум информации о новых схемах преступников, уверен Баженов.

Узнать о способах мошенничествах подробнее можно на сайте Тимофея Баженова.

По мнению Баженова, для борьбы с интернет-мошенничеством необходимо на законодательном уровне признать тяжким преступлением мошенничество против социально-незащищённых граждан. Также требуется ужесточить ответственность за киберпреступления.

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