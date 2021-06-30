Евгений Попов поддержал проект соучаствующего проектирования

У людей есть возможность непосредственно влиять на благоустройство собственного двора

На очередной онлайн-встрече жителей и архитекторов проекта соучаствующего проектирования в Кунцеве тележурналист Евгений Попов принял участие в обсуждении промежуточного варианта благоустройства дворовой территории между домами 97 и 99 на Рублевском шоссе.

"У людей появилась уникальная возможность - непосредственно влиять на благоустройство собственного двора. Конечно, не обходилось без шумных обсуждений и споров", - рассказал он.

Проходила работа над проектом в несколько этапов. Специалисты выслушали пожелания жителей (предпочтения - сокращение сквозного автотрафика во дворах, детская площадка для ребят разных возрастов, озеленение), затем представили готовый вариант.

"Горожане смогли конструктивно обсудить с архитекторами возникшие вопросы", - рассказала активистка Елена Полякова.

Уточняется, что представленный план благоустройства включает схему освещения, отдельные функциональные зоны, типы покрытий.

"Нам был нужен единый центр управления процессом - от создания дизайна до строительных работ. Надеюсь, все получилось", - отметила руководитель филиала "Кунцево" молодежного центра "Галактика", муниципальный депутат Наталья Анохина.

Согласно действующим планам, к августу подготовят финальную версию проекта. Посмотреть презентацию можно будет в том числе с помощью специальных VR-очков. Кроме того, жители смогут задать вопросы проектировщикам.

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