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Светлана Разворотнева хочет ввести новые формы поддержки для семей с детьми

11:43
  • среда
  • 30 июня 2021

Например, субсидии на съем квартир

Москве следует разработать собственный наивысший стандарт поддержки семей с детьми и молодежи.

С такой инициативой выступила член Общественной палаты и правозащитница Светлана Разворотнева. Она отметила, что в условиях пандемии и экономической нестабильности оказались семьи с детьми.

Новые меры поддержки позволят детям, вне зависимости от финансовых возможностей родителей, получить все самое лучшее. В частности, Разворотнева предложила привлечь жилой фонд для социального найма, ввести субсидии на съем квартир для малоимущих семей, дать детям возможность бесплатного проезда до места учебы и отдыха, вернуть безвозмездную продленку, а также увеличить целевые места в вузах.

 "Хорошо бы, чтобы все это было на безвозмездной основе, но такие возможности не всегда есть. Я думаю, Москва могла бы создать свое ноу-хау. Хотя бы за один кружок или секцию, если родители за нее платят, город может возвращать эти деньги родителям", - заявила Разворотнева на пресс-конференции “Актуальные вопросы реализации и защиты прав человека в столичном регионе: из практики омбудсмена Москвы”.

Кроме того, на портале mos.ru можно создать единую точку доступа ко всем видам социальной помощи для детей и молодежи. По мнению правозащитницы, все полагающиеся по статусу просителя льготы должны предоставляться в комплексе, а не на выбор.

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