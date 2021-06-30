Еще 5574 пациента вылечились от COVID-19 в Москве

За сутки госпитализировано 1725 человек

Московские врачи вылечили от COVID-19 еще 5574 пациентов, сообщает в среду оперативный штаб по контролю за распространением заболевания.

Всего в городе поправились 1158719 человек.

"В Москве выявлено 5823 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 1725 человек, скончались 117 пациентов. На ИВЛ находятся 678 человек", - добавили в оперштабе.

Специалисты напомнили: вакцинация - единственный способ остановить пандемию. Все зарегистрированные в России препараты доказали свою надежность и безопасность. Сделать прививку в столице можно по записи в городских поликлиниках, без записи - в одном из павильонов "Здоровая Москва".

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