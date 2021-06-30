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Путин высказался о возможности нового локдауна в России

12:18
  • среда
  • 30 июня 2021

Вакцинация поможет избежать жесткого сценария

В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным главу государства спросили, возможно ли введение в стране нового локдауна из-за ситуации с коронавирусом. 

По словам президента, именно вакцинация должна способствовать тому, чтобы подобных мер удалось избежать. Как подчеркнул российский лидер, те антикоронавирусные меры, которые сегодня принимаются в различных регионах страны, направлены именно на то, чтобы властям не пришлось прибегать к жесткому сценарию.

"Предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации", - обратил особое внимание президент.

Путин добавил, что все разработанные в России препараты для профилактики COVID-19 надежны и безопасны, так что возможность избежать повторения сценария прошлой весны есть.

Президент также рассказал, что сам привился "Спутником V".

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