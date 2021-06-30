Владимир Путин привился "Спутником V"

Президент признался, что "вообще ничего не почувствовал"

Президент России Владимир Путин привился вакциной "Спутник V". Об этом он сообщил в ходе "Прямой линии".

"Я принял для себя решения привиться "Спутником V", тем более у нас вооруженные силы прививаются им, а я главнокомандующий. После первого укола вообще ничего не чувствовал. После второго измерил температуру - 37,2. Лёг спать, проснулся - 36,6. Дней 20 прошло, взяли кровь, посмотрели эритроциты - высокий уровень защиты", - рассказал глава государства.

Глава государства также просит довериться его словам о том, что он действительно прошел вакцинацию.

"Меня просили не говорить, какой вакциной прививаюсь, чтобы не создавать конкурентных преимуществ. Но вопросов много. По поводу видео - не думаю, что это так уж важно. А если бы делали не в руку, а в другое место прививку, тоже надо было бы показать?" – спросил Путин.

Он также оценил вакцину "ЭпиВакКорона". Препарат является продвинутым.

"Когда я делал, в гражданском обороте были "ЭпиВакКорона" и "Спутник V". Они обе хорошие, я мог сделать любую из них. С врачами не советовался, смотрел, кто из знакомых что делает. Как мне показалось, "ЭпиВакКорона" действует поменьше по времени, но у нее есть свои преимущества, она синтетическая и продвинутая", - рассказал президент.

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