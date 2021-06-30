ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: при отводе от прививки нельзя требовать вакцинироваться

12:31
  • среда
  • 30 июня 2021

Подобные действия незаконны

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос жителя Москвы о том, законно ли требование работодателя к своему сотруднику сделать прививку, если у последнего есть медицинский отвод.

"Это абсолютно незаконно, сразу могу сказать", - ответил глава государства. По его словам, никто не может требовать вакцинироваться, если есть отвод.

Также российский лидер рассказал о ситуации с реабилитацией после COVID-19. 

"Мы специально выделили средства на систему реабилитации. Сейчас эта работа начнется", - подчеркнул президент.

По словам Путина, заключаются контракты на приобретение необходимого оборудования. COVID-19, уточнил глава государства, особенно сильно бьет по сосудам и органам дыхания, многим людям требуется помощь. Власти занимаются и продолжат заниматься этой темой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Пункт вакцинации от коронавируса
Пункт вакцинации от коронавируса
Прямая линия с Владимиром Путиным
Прямая линия с Владимиром Путиным
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.