Путин: при отводе от прививки нельзя требовать вакцинироваться

Подобные действия незаконны

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос жителя Москвы о том, законно ли требование работодателя к своему сотруднику сделать прививку, если у последнего есть медицинский отвод.

"Это абсолютно незаконно, сразу могу сказать", - ответил глава государства. По его словам, никто не может требовать вакцинироваться, если есть отвод.

Также российский лидер рассказал о ситуации с реабилитацией после COVID-19.

"Мы специально выделили средства на систему реабилитации. Сейчас эта работа начнется", - подчеркнул президент.

По словам Путина, заключаются контракты на приобретение необходимого оборудования. COVID-19, уточнил глава государства, особенно сильно бьет по сосудам и органам дыхания, многим людям требуется помощь. Власти занимаются и продолжат заниматься этой темой.

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