Российский лидер не отказывается от встречи, но ее детали следует прояснить

Во время прямой линии президента России Владимира Путина спросили, готов ли он встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В ответ на это российский лидер заявил, что Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление, ключевые вопросы по Украине принимаются не в Киеве, а в Вашингтоне.

"О чем разговаривать? Я не отказываюсь от встречи, но надо понять, о чем мы будем говорить", - добавил президент.

Кроме того, Путин вновь подверг критике украинский закон о коренных народах, заметив, что русских выдавливают из Украины. Руководство этой страны российский лидер назвал недружественным, также уточнив, что украинской оппозиции, желающей налаживать отношения с Москвой, затыкают рот.

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