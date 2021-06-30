Началась прямая линия с Владимиром Путиным

Президент отвечает на вопросы россиян

В Москве началась "Прямая линия" с Владимиром Путин. Президент ответит на вопросы, которые больше всего волнуют россиян. Задать их можно по телефону или онлайн: на сайте, в социальных сетях, через специальное мобильное приложение.

В измененном формате эта "Прямая линия" пройдет из-за пандемии. Ожидается, что коронавирус станет одной из главных тем разговора: вакцинация, ограничения и меры поддержки бизнеса и граждан...

Традиционно много вопросов будут касаться социальной сферы: цены на продукты и ЖКХ, выплаты пособий, ипотека, ветхое жилье.

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