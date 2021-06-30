ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Началась прямая линия с Владимиром Путиным

12:07
  • среда
  • 30 июня 2021

Президент отвечает на вопросы россиян

В Москве началась "Прямая линия" с Владимиром Путин. Президент ответит на вопросы, которые больше всего волнуют россиян. Задать их можно по телефону или онлайн: на сайте, в социальных сетях, через специальное мобильное приложение.

В измененном формате эта "Прямая линия" пройдет из-за пандемии. Ожидается, что коронавирус станет одной из главных тем разговора: вакцинация, ограничения и меры поддержки бизнеса и граждан...

Традиционно много вопросов будут касаться социальной сферы: цены на продукты и ЖКХ, выплаты пособий, ипотека, ветхое жилье.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Прямая линия с Владимиром Путиным
Прямая линия с Владимиром Путиным
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.