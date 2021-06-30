ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин не поддержал обязательную вакцинацию по всей России

12:20
  • среда
  • 30 июня 2021

Прививка от COVID-19 не включена в общенациональный календарь

Президент России Владимир Путин не поддержал обязательную вакцинацию от коронавируса.

В своем ответе глава государства сослался на закон 1998 года, где говорится об иммунной защите населения. Обязательными являются прививки, которые включены в общенациональный календарь прививок. Вакцинация от COVID-19 в этот перечень не входит.

"Были предложения перевести вакцинацию против ковида вот в этот раздел. Депутаты не поддержали. Поэтому вакцинация не является обязательной", - заявил Путин во время прямой линии.

Тем временем власти ряда регионов ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Они действуют в рамках закона, отметил Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Вакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.