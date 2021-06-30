Путин не поддержал обязательную вакцинацию по всей России

Прививка от COVID-19 не включена в общенациональный календарь

Президент России Владимир Путин не поддержал обязательную вакцинацию от коронавируса.

В своем ответе глава государства сослался на закон 1998 года, где говорится об иммунной защите населения. Обязательными являются прививки, которые включены в общенациональный календарь прививок. Вакцинация от COVID-19 в этот перечень не входит.

"Были предложения перевести вакцинацию против ковида вот в этот раздел. Депутаты не поддержали. Поэтому вакцинация не является обязательной", - заявил Путин во время прямой линии.

Тем временем власти ряда регионов ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Они действуют в рамках закона, отметил Путин.

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