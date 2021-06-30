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Путин высказался о формате нового учебного года

12:46
  • среда
  • 30 июня 2021

К президенту обратился ученик третьего класса

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность очного возобновления учебного года для школьников.

Дети младших классов скорее всего будут учиться очно. Что касается учащихся старших классов, то все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране.

"Мы не знаем, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Скорее всего, дети младших классов будут ходить в школу, ведь мы и раньше их практически не закрывали", - заявил глава государства в ходе прямой линии, отвечая на вопрос третьеклассника.

Путин выразил надежду на то, что к началу этого учебного года россияне получат коллективный иммунитет от коронавируса.

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