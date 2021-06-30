Путин отказался считать украинцев недружественным народом

А вот руководство страны президент назвал недружественным

Владимир Путин не считает украинский народ недружественным. Так он ответил на вопрос, почему Украина не включена в список недружественных стран.

Путин вновь заявил, что считает русский и украинский народы одним.

"Мы единое целое. Вот сегодняшнее руководство - явно недружественное", - сказал Путин в ходе прямой линии.

Он пообещал написать аналитическую статью о том, как пытаются разобщить русских и украинцев.

"Русский народ всегда старались раздробить, это еще со Средних веков. Польша, потом Австро-Венгрия. Мы-то должны это понимать. Раньше как трактовалась этническая составляющая - великоросы, малоросы и белоросы. И потом под воздействием факторов начали разделять единый русский народ. Я статью напишу отдельную, аналитическую. И надеюсь, что в России и в Украине с ней познакомятся. Изложу свое отношение к этому делу, - сказал Путин.

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