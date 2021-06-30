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Путин объяснил рост цен на продукты питания в России

13:01
  • среда
  • 30 июня 2021

Власти обращают внимание на проблему, но не всегда своевременно, сказал президент

Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" ответил на вопрос россиянки, которая возмутилась из-за высоких цен на российские овощи.

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Девушка записала видео из магазина, где, судя по ценникам, бананы из Эквадора оказались дешевле, чем российские морковь и картофель. "Откуда такая цена на картофель? Кто-то контролирует у нас цены, или они сами по себе устанавливаются?" – спросила она.

По словам Путина, мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет.

"Рост цен на продовольствие, а Россия – это часть глобальной экономики, на нас отражается. Много факторов. У нас самый большой рост на продукты питания был - больше всего вырос сахар (41%), подсолнечное масло", - ответил Путин.

Он объяснил, что правительство ранее приняло ряд мер по сдерживанию цен. В частности, были заключены соглашения между производителями и торговыми сетями, введены субсидии для производителей и повышенные вывозные пошлины. В целом государство обращает внимание на проблему роста цен, но не всегда своевременно, указал Путин.

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