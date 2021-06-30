Собянин: инновации – это повседневная реальность экономики Москвы

Мэр рассказал о самых интересных проектах московских инновационных компаний

О наиболее интересных проектах, представленных на конкурсе "Новатор Москвы", рассказал сегодня в своём блоге Сергей Собянин.

Это премия для изобретателей, которые живут и работают в столице. Лауреатов объявили на этой неделе. Мэр отметил несколько проектов в сфере медицины. Это диагностическая платформа, которая позволяет эффективно подбирать препараты при лечении онкологии. Система управления протезами, а также оборудование, которое позволяет в разы повысить точность лабораторных исследований.

Кроме того, мэр рассказал об инновационной системе климата для электробусов и автоматизированных вертикальных фермах, которые могут располагаться в черте города.

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