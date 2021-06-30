Путин: новые поддержки бизнеса могут подорвать банковскую систему

Это вопрос бюджетных возможностей и ограничений

Государство оказывает всю посильную помощь малому и среднему бизнесу в условиях кронавирусной пандемии.

Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин. Главе государства рассказали о большой процентной ставке по кредитам для бизнеса – 18% при условии заема на три года.

"Прийти за деньгами дело не сложное, а вот как их отдавать. Это может подорвать нашу банковскую и финансовую систему. Хотя конечно у них прибыль большая, финансовая система у нас устойчивая. Но принимать решения, которые раскачали бы эту финансовую платформу тоже вещь опасная", - отметил президент.

Путин отметил, что правительство ранее предприняло ряд мер поддержки, в том числе льготные ставки, пролонгацию кредитов.

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