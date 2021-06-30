ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: новые поддержки бизнеса могут подорвать банковскую систему

13:24
  • среда
  • 30 июня 2021

Это вопрос бюджетных возможностей и ограничений

Государство оказывает всю посильную помощь малому и среднему бизнесу в условиях кронавирусной пандемии.

Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин. Главе государства рассказали о большой процентной ставке по кредитам для бизнеса – 18% при условии заема на три года.

"Прийти за деньгами дело не сложное, а вот как их отдавать. Это может подорвать нашу банковскую и финансовую систему. Хотя конечно у них прибыль большая, финансовая система у нас устойчивая. Но принимать решения, которые раскачали бы эту финансовую платформу тоже вещь опасная", - отметил президент.

Путин отметил, что правительство ранее предприняло ряд мер поддержки, в том числе льготные ставки, пролонгацию кредитов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Выдача кредитов
Выдача кредитов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.