Путин назвал подонками мошенников, обманывающих ветеранов

Президент прокомментировал действия телефонных мошенников

Владимир Путин назвал подонками людей, которые совершают преступления против пожилых людей и ветеранов. Об этом президент сказал в ходе прямой линии, комментируя в том числе ограбление ветерана Василия Пронина, который сидел рядом с ним во время парада на Красной площади.

"В борьбе с этими преступлениями ситуация развивается удовлетворительно. Таким преступлениям способствует незаконный оборот личных данных. Здесь есть несколько вопросов, которые требуют особого внимания. В значительной степени это компетенция ЦБ. Там должны обратить внимание на фишинговые сайты", - сказал Путин.

96-летний Василий Пронин стал жертвой преступников. Неизвестный позвонил ему на домашний телефон и, представившись сотрудником полиции, убедил его снять с банковского счета 400 тысяч рублей. Эти деньги ветеран должен был передать третьему лицу якобы для задержания его с поличным.

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