Собянин осмотрел ход строительства школы и поликлиники в ТиНАО

Мэр рассказал об итогах 9 лет развития Новой Москвы

Более 20 миллионов квадратных метров недвижимости, почти три сотни километров дорог и восемь станций метро построены за девять лет в Троицком и Новомосковском административных округах. Созданы десятки тысяч рабочих мест. Накануне годовщины присоединения этих территорий к столице Сергей Собянин подвёл итоги развития, осмотрел строящиеся объекты и запустил движение по новому участку дороги.

Ехать по просторному шоссе, лечиться в современной поликлинике, жить в комфортных условиях. Ещё 9 лет назад, когда столица стала больше почти на 150 тысяч гектаров, появились Троицкий и Новомосковский административные округа, в такое трудно было поверить. Благодаря такому стремительному развитию, уже в сентябре 150 детей Южного Бутова отправятся в новый детский сад и ещё 550 школьников сядут за парты только что построенной школы.

"Уникальные проекты, которых в городе нет, многие такие школы в Новой Москве лучше, чем те классические школы, которые строились раньше в Москве в большом количестве, стандартные и устаревшие", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Среда полностью безбарьерная. Наравне со сверстниками учиться здесь смогут и дети с ограниченными возможностями здоровья. Архитекторы позаботились о том, чтобы оптимизировать каждое пространство. Энергосберегающее освещение, смесители с автоматической подачей воды, питьевые фонтаны вместо кулеров и пластиковой посуды. Первыми учениками школы и воспитанниками детского сада станут дети из жилого комплекса по соседству, который сейчас активно заселяется.

Чтобы разгрузить активно развивающийся район, параллельно велось строительство автомобильной дороги. Сегодня сдан первый участок 11-километровой трассы, которая станет связующим звеном между Варшавским и Калужским шоссе. Полностью откроется движение в 2023 году.

3200 метров этой трассы построили за рекордные 2,5 года. Строительство велось в непростых геологических условиях, требующих прокладки всех инженерных коммуникаций, протяжённость которых в сумме больше 50 километров.

Нехватка поликлиник была одной из основных проблем Троицкого и Новомосковского районов. Поэтому все эти годы велось активное строительство медицинских учреждений. Сейчас достраивается новый поликлинический комплекс в Коммунарке. 6-этажное здание будет состоять из двух отдельных блоков для взрослых и детей.

"На данном объекте ведется строительство детско-взрослой поликлиники с возможностью посещения 750 человек", - заявил руководитель проекта Олег Калачин.

Столь активное развитие способствует и появлению новых рабочих мест. Поэтому для комфортной рабочей среды строятся бизнес-центры. Исключительно на деньги инвесторов. Ход строительства одного из них сегодня тоже проинспектировал столичный мэр.

Новая Москва была присоединена к столице 1 июля 2012 года. За 9 лет население Троицкого и Новомосковского районов увеличилось до 630 тысяч человек. Построено больше 20 миллионов квадратных метров жилья и привлечено порядка 2 триллионов рублей инвестиций.

Илья Данилцьев, Юлия Богоманшина, Александр Шкарбанов, Егор Хлябич и Андрей Булычёв, "ТВ Центр".

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