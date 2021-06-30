Путин назвал очевидной провокацией инцидент с британским эсминцем

Угрозы ядерной войны не было

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос об инциденте с эсминцем ВМС Великобритании Defender, который ранее на три километра углубился в российские территориальные воды и игнорировал требования их покинуть.

По словам российского лидера, действия Британии были очевидной провокацией, перед произошедшим пролетел самолет разведчик, собиравший данные.

"Поэтому мы давали те данные, которые посчитали нужным. Может я проговорился, но военные меня простят", - добавил глава государства.

Но, как добавил Путин, даже если бы Россия потопила этот корабль, ядерной войны бы не случилось, потому что Запад просто к ней не готов и в ней не победит - и там это понимают.

"За несколько дней до этого состоялась встреча в Женеве. Зачем было проводить такую провокацию? Чтобы показать неуважение к выбору крымчан?", - задался вопросом президент.

Он уточнил, что Россия борется за свое будущее, за свою территорию. "Это же не мы подошли к их территории", - обратил внимание глава государства.

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