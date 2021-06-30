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"Никого не собираемся блокировать": Путин рассказал о будущем иностранных соцсетей

13:58
  • среда
  • 30 июня 2021

Но сервисы обязаны соблюдать российские законы

Президента России Владимира Путина в ходе прямой линии в среду спросили о том, будут ли в стране заблокированы иностранные социальные сети. Вопрос поступил от блогера из Москвы с более чем миллионом подписчиков в Instagram.

"Мы никого не собираемся блокировать", - подчеркнул в своем ответе российский лидер.

При этом глава государства обратил внимание на тот факт, что руководство соцсетей зачастую отказываются выполнять требования российских властей по правилам работы в стране, "посылают их подальше".

Как добавил президент, должно быть чувство собственного достоинства. Если соцсеть функционирует в России, она должна соблюдать российское законодательство - открывать полноценные представительства, юридические лица, с которыми можно официально вести дела. 

"И в Европе и в Азии - все настаивают, чтобы такая работа велась цивилизованно. А то там детскую порнографию распространяют, как изготовить коктейли Молотова", - заметил Путин.

Он при этом еще раз уточнил, что "мы не намерены кого-то закрывать".

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