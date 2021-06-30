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Кокорина оштрафовали за неповиновение полиции

14:20
  • среда
  • 30 июня 2021

Его друг получил аналогичное наказание

Пресненский суд Москвы оштрафовал Кирилла Кокорина, младшего брата футболиста Александра Кокорина, на четыре тысячи рублей за неповиновение полиции.

Его призвали виновным в совершении административного правонарушения по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Друг Кокорина, Карен Григорян, должен будет выплатить аналогичный штраф, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Кокорин-младший с другом пытались вломиться в Центр международной торговли, где шла подготовка к прямой линии Путина.  Сотрудники полиции попросили молодых людей покинуть оцепленную территорию, в результате завязалась потасовка.

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Кирилл Кокорин
Кирилл Кокорин
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