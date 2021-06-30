Кокорина оштрафовали за неповиновение полиции

Его друг получил аналогичное наказание

Пресненский суд Москвы оштрафовал Кирилла Кокорина, младшего брата футболиста Александра Кокорина, на четыре тысячи рублей за неповиновение полиции.

Его призвали виновным в совершении административного правонарушения по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Друг Кокорина, Карен Григорян, должен будет выплатить аналогичный штраф, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Кокорин-младший с другом пытались вломиться в Центр международной торговли, где шла подготовка к прямой линии Путина. Сотрудники полиции попросили молодых людей покинуть оцепленную территорию, в результате завязалась потасовка.

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