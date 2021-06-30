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Путин оценил ситуацию на рынке труда

14:28
  • среда
  • 30 июня 2021

Показатель безработицы вырос из-за пандемии

Президент России Владимир Путин во время прямой линии в среду сообщил, что вопрос рынка труда был и остается принципиальным для властей.

"Это одно из главных направлений. Человек должен чувствовать себя востребованным, независимым", - подчеркнул глава государства.

По словам российского лидера, правительство должно заниматься этим направлением.

Президент уточнил, что за время пандемии показатель безработицы в стране вырос. До начала распространения коронавируса он был на уровне 4,6%, но потом вырос до 6%, сейчас - 5,9%.

"Задача - выйти на докризисный уровень", - подытожил Путин.

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