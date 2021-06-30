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Прямая линия с Путиным подверглась DDoS-атаке

14:36
  • среда
  • 30 июня 2021

К ходе общения президента с россиянами возникли технические проблемы

На системы "Прямой линии" с Владимиром Путиным совершаются DDoD-атаки. Об этом сообщила ведущая передачи, объясняя технические проблемы, возникшие в ходе общения с россиянами по видеосвязи.

"Шутите? Серьезно? Вот все говорили о международных хакерах, оказывается есть кузбасские хакеры", - отреагировал президент.

Ранее в ходе прямой линии во время видеозвонков возникали технические проблемы. Ведущим пришлось несколько раз перезванивать авторам вопросов.

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