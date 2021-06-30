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Путин объяснил, зачем встречался с Байденом

14:59
  • среда
  • 30 июня 2021

Мир кардинальным образом меняется

Владимир Путин рассчитывает, что отношения России с США станут нормальными, а "мировое устройство примет более благообразный характер". Об этом президент рассказал в ходе Прямой линии.
Политика США в отношении России не изменилась после саммита Путина и Байдена

По словам российского лидера, мир кардинальным образом меняется, и американские партнеры понимают это, однако стараются сохранить свою монополию.

"Как бы нас не пугали, Россия все равно развивается, ее экономический суверенитет повышается. Обороноспособность достигла очень высокого уровня и во многих параметрах превзошла многие страны мира, в том числе США. Очень активно развивается и Азия. Наши партнеры в США, с одной стороны, понимают это – отсюда встреча в Женеве", - отметил он.

Путин также рассказал, что встречался с главой Белого дома Джо Байденом, поскольку в мире от президента США многое зависит, передает РИА Новости.

"Хотя там своя политическая система, есть противовесы. Это важный вопрос, но он в другой плоскости лежит, не в том, зависит ли что-то от президента США", – заявил глава государства.

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