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Путин выразил надежду, что сможет назвать будущего лидера России

15:01
  • среда
  • 30 июня 2021

Решение примет народ

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможном преемнике.

На сегодняшний день глава государства не может назвать конкретную фамилию, но надеется, что рано или поздно такой человек найдется.

"Надеюсь, смогу сказать, что такой-то человек достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну. Но решение о главе государства всегда за гражданами России", - заявил Путин в ходе прямой линии.

Путин подчеркнул, что первый президент России Борис Ельцин не "передавал ему власть", он стал исполняющим обязанности главы государства по закону в качестве премьера.

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