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Путин пообещал ассиметричный ответ на санкции Запада

15:12
  • среда
  • 30 июня 2021

Действовать себе во вред Россия не намерена

Россия находит ассиметричные ответы на санкции Запада. Действовать себе во вред Москва не намерена, заявил российский президент. Владимир Путин подчеркнул, что санкции во многом помогли стране приобрести экономический суверенитет.
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"Например, до сих пор американцы летают в космос на наших двигателях, до сих пор используют и широко наши ракетные двигатели для того, чтобы американские космические корабли выходили в космос. Чего же нам, десятки лет поставляли, и чего же нам приостанавливать?" - заявил Путин, отвечая на вопросы в ходе "Прямой линии" с россиянами.

Президент напомнил также, что американская компания "Боинг" при строительстве самолетов использует российский титан. И это производство в России закрывать не будут.

Президент отметил, что российская экономика адаптировалась к санкционному давлению, в чем-то оно пошло на пользу. Импортозамещение, замена импортного оборудования на российское создали хороший толчок в развитии высокотехнологичных сфер производств. А сельское хозяйство сделало рывок, который в предыдущие годы невозможно было представить.

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