Путин предупредил об угрозах изменения климата

Последствия глобального потепления для России могут быть серьезными

В ходе прямой линии, состоявшейся в среду, Владимир Путин затронул тему изменения климата, подчеркнув, что это одна из наиболее актуальных проблем, она напрямую касается России. Человечество должно делать все, заметил глава государства, чтобы минимизировать свой вклад в глобальное потепление.

"На территории нашей страны потепление происходит быстрее, чем во во многих других регионах мира", - обратил внимание президент, уточнив, что это касается также и скандинавских государств.

Как напомнил российский лидер, 70% территории страны находится в северных широтах. Если там "начнет таять", неизбежны серьезные последствия.

Россия выполняет все взятые на себя обязательства по климату, продолжил Путин, в том числе в рамках международных решений. Речь в том числе идет о Парижском соглашении.

"Правительство разработало планы нашего реагирования на проблемы по десяти самым чувствительным и наиболее важным отраслям. Будем усиливать свой вклад в международные усилия", - резюмировал глава государства.

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