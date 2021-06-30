ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин предупредил об угрозах изменения климата

15:16
  • среда
  • 30 июня 2021

Последствия глобального потепления для России могут быть серьезными

В ходе прямой линии, состоявшейся в среду, Владимир Путин затронул тему изменения климата, подчеркнув, что это одна из наиболее актуальных проблем, она напрямую касается России. Человечество должно делать все, заметил глава государства, чтобы минимизировать свой вклад в глобальное потепление.

"На территории нашей страны потепление происходит быстрее, чем во во многих других регионах мира", - обратил внимание президент, уточнив, что это касается также и скандинавских государств.

Как напомнил российский лидер, 70% территории страны находится в северных широтах. Если там "начнет таять", неизбежны серьезные последствия.

Россия выполняет все взятые на себя обязательства по климату, продолжил Путин, в том числе в рамках международных решений. Речь в том числе идет о Парижском соглашении.

"Правительство разработало планы нашего реагирования на проблемы по десяти самым чувствительным и наиболее важным отраслям. Будем усиливать свой вклад в международные усилия", - резюмировал глава государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Айсберг
Айсберг
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.