ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин рассказал, как Россия прошла острый период пандемии

15:37
  • среда
  • 30 июня 2021

Ситуация могла быть гораздо хуже

Россия прошла острый участок пандемии коронавирусной инфекции мягче других стран. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе Прямой линии.
Мурашко назвал сроки ревакцинации после перенесенного коронавируса

"Как известно, это практически все признают, мы прошли самый острый участок пандемии мягче, с потерями, но мягче, чем во многих других странах, это в том числе благодаря работе депутатов Госдумы, причем всех фракций, хочу это подчеркнуть", - отметил российский лидер.

По этом, по словам Путина, "если бы это не было сделано своевременно, то ситуация была бы гораздо сложнее", передает РИА Новости.

Ранее президент России не поддержал обязательную вакцинацию от коронавируса. При этом власти ряда регионов, которые ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, действуют в рамках закона, отметил Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Люди в медицинских масках
Люди в медицинских масках
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.