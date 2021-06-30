Путин рассказал, как Россия прошла острый период пандемии

Ситуация могла быть гораздо хуже

Россия прошла острый участок пандемии коронавирусной инфекции мягче других стран. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе Прямой линии.

"Как известно, это практически все признают, мы прошли самый острый участок пандемии мягче, с потерями, но мягче, чем во многих других странах, это в том числе благодаря работе депутатов Госдумы, причем всех фракций, хочу это подчеркнуть", - отметил российский лидер.

По этом, по словам Путина, "если бы это не было сделано своевременно, то ситуация была бы гораздо сложнее", передает РИА Новости.

Ранее президент России не поддержал обязательную вакцинацию от коронавируса. При этом власти ряда регионов, которые ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, действуют в рамках закона, отметил Путин.

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