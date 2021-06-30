Путин допустил возможность перевода офисов крупных компаний в Сибирь

Президент прокомментировал предложение жителей Омска о переезде туда кабмина

Владимир Путин считает, что офисы некоторых крупных компаний стоило бы перевести из Москвы в Сибирь. Если их деятельность сосредоточена в этом регионе, то и налоги они должны платить там, отметил президент России.

"Я считаю, что в Сибирь надо бы переводить определенные федеральные структуры или как минимум переводить туда те крупные наши компании и головные офисы, которые работают в Сибири, а основные налоги платят, к сожалению, в Москве", - сказал Путин во время прямой линии.

Российский лидер таким образом отреагировал на предложение жителей Омска, которые жаловались на проблемы с экологией. Они предложили правительству перебраться в сибирский город и "подышать омским воздухом".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram