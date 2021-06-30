"Побаиваются - и правильно делают": Путин о поездках на отдых за границу

Российская туристическая инфраструктура оказалась перегружена

Цены на отдых на российских курортах завышены, связана подобная ситуация с перегрузкой отечественной туристической инфраструктуры. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

"Многие страны закрыты, люди побаиваются ездить за границу - и правильно делают", - отметил глава государства, приведя в пример Грецию: изначально там действовали одни правила допуска, потом они поменялись, а люди понимают, что в случае болезни в больницу за рубежом будет не попасть.

У России есть программы для развития туризма и туристической инфраструктуры, создана соответствующая госкорпорация, добавил президент. В сфере туризма, также сообщил российский лидер, сегодня правительством рассматривается 50 проектов, и это число будет расти.

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