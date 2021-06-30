"Я же русский человек": Путин рассказал, какие песни поет

Поет президент и когда "бокал поднимает"

Владимир Путин рассказал, какие песни поет, когда отдыхает. Такое случается редко, но все же бывает.

По словам президента, он русский человек и мало чем отличается от других.

"Если отдыхают люди, посидят, выпьют, а если бокал поднимут, то споют. Я же русский человек, мало чем отличаюсь. Что поем? Русские, советские песни. Они - мелодичные, содержательные", - сказал Путин в ходе прямой линии.

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