"Прямая линия" с Путиным продолжалась почти 4 часа

Президент ответил на 68 вопросов

Владимир Путин в среду, 30 июня, ответил на вопросы россиян в прямом эфире. Общение президента с людьми началось в 12 часов по московскому времени и продлилось 3 часа 42 минуты.

Больше всего сегодня людей волнует очередная волна коронавируса, появление новых мутаций, вакцинация. Почему вначале прививки были объявлены добровольными, а теперь в ряде регионов и в некоторых сферах детальности стали обязательными. Какими правилами следует сегодня руководствоваться губернаторам, чиновникам и всем гражданам.

Многих россиян волнует вопрос, как президент прошел вакцинацию от коронавируса и какой вакциной он воспользовался. Владимир Путин рассказал, что решение о выборе препарата принимал не сам, а прислушивался к рекомендациям врачей. При этом глава государства заметил, что доверяет всем российским вакцинам, которые прошли убедительные проверки и показали высокую надежность.

Деликатная тема: могут ли граждане с медицинскими противопоказаниями отказываться от вакцинации. И имеют ли право руководители учреждений увольнять или каким-то способом наказывать этих сотрудников. Такой вопрос президенту пришел по видеосвязи.

Владимиру Путину был задан также ряд уточняющих вопросов, связанных с уже принятыми решениями по поддержке семей с детьми. Говоря, в частности, о единоразовых выплатах на школьников, президент сообщил, что эти деньги - 10 тысяч рублей - должны получить и семьи с 6-летними детьми, независимо от того, пойдут они учиться в этом году или следующем.

Глава государства подтвердил, что все средства, предназначенные для выплат малоимущим беременным женщинам и родителям-одиночкам, зарезервированы в полном объёме. В этом году их сумма составит 46 миллиардов рублей.

Для поддержки культурного просвещения молодёжи в правительстве готовится проект "Пушкинская карта". Речь идёт о выделении юношам и девушкам от 14 до 22 лет денежных сумм по три тысячи рублей для посещения театров или музеев.

Много вопросов президенту было задано про российско-украинские отношения. В частности, является ли наш ближайший сосед недружественной страной в связи с тем, какая политика там проводится по отношению к русскоязычным. И допускает ли Владимир Путин встречу в Владимиром Зеленским.

Президент прокомментировал инцидент с британским эсминцем, который 23 июня пересёк границу нашей страны в районе мыса Фиолент в Чёрном море. Минобороны Великобритании заявило, что корабль не находился в российских водах. Однако журналист, который был на борту судна, подтвердил, что оно преднамеренно зашло на нашу территорию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram