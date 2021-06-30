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Путин назвал "Колобка" среди любимых художественных произведений

15:52
  • среда
  • 30 июня 2021

Также в список президента попала "Война и мир"

В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным главу государства попросили назвать три художественных произведения, которые впечатлили его сильнее всего.

"Война и мир", Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром и "Колобок", - ответил президент.

Последний, добавил он, поучителен особенно, ведь если принимать близко к сердцу льстивые речи, есть риск быть съеденным.

Наделенных полномочиями принимать решения Путин призвал помнить о судьбе Колобка и не поддаваться на лесть.

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