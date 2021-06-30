Путин сравнил себя с ледоколом

Президент объяснил, как относится к нападкам

Владимир Путин объяснил, как относится к нападкам со стороны. Президент России признал, что к этому он привык и не обращает на них внимания.

Главное, по словам российского лидера, иметь перед собой цель, знать, куда движешься. Путин сравнил это движение с ходом ледокола, который крушит лед.

Президент признался, отвечая на вопросы граждан во время прямой линии, что старается действовать именно таким образом - не обращая внимания на то, что происходит вокруг.

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