Нападением на болельщика с флагом России заинтересовался Оргкомитет Евро-2020

Случай расследуется

Выход сборной Украины в четвертьфинал Чемпионата Европы по футболу на родине обернулся политическим скандалом. В адрес главного тренера Андрея Шевченко и ключевых игроков, благодаря которым и состоялась эта победа, посыпались оскорбления украинских националистов. А Оргкомитет Чемпионата Европы в Глазго теперь изучает случай с нападением на российского болельщика - тот тоже не угодил патриотам.

Подробнее – в репортаже Дмитрия Гусева

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram