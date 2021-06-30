Дальние бомбардировщики Ту-22М3 отправились на помощь Тихоокеанскому флоту

За время полета отработаны пуски ракет и бомбометание

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 передислоцировались с авиабазы в Прибайкалье на оперативный аэродром в Амурской области. В планах – совместные действия с Тихоокеанским флотом. Во время полета экипажи проверили каналы дальней связи с наземными центрами управления, общая оценка – "отлично", сообщили в Минобороны России.

"В ходе тренировочного перелета были отработаны тактические пуски авиационных крылатых ракет, бомбометание, воздушная разведка с аэрофотографированием военно-морской базы", - говорится в сообщении на сайте военного ведомства. Отмечается, что отработаны также противоистребительные маневры с тактической стрельбой по воздушным целям.

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 участвовали в военной операции в Сирии, в боевых действиях в Афганистане и в операции по принуждению Грузии к миру. Самолет предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2 200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.

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