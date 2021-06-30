Ректор РХТУ Мажуга рассказал, какими должны быть востребованные вузы

Многие стали самостоятельными научно-исследовательскими центрами

Современные востребованные вузы принимают активное участие в научно-исследовательской работе всей России. Об этом заявил ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга.

По его словам, в 2021 году РХТУ поднялся еще на 10 позиций и занял 25-е место в рейтинге лучших российских университетов, составленном журналом Forbes. "Это общая заслуга студентов и преподавателей, а также доказательство того, что университет движется в правильном направлении", - отметил ректор.

При этом в текущей ситуации в топе рейтинга оказываются вузы, которые уже перестали быть лишь образовательными учреждениями – а те, что стали самостоятельными научно-исследовательскими центрами, заявил Александр Мажуга.

В таких вузах ведутся исследования в интересах развития экономики и промышленности государства, добавил ректор РХТУ имени Менделеева.

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