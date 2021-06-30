Полиция Франции задержала виновницу массового падения участников "Тур де Франс"

Женщину доставили в отделение жандармерии Ландерно

Предположительную виновницу массового падения участников велогонки "Тур де Франс" задержана в Ландерно на западе Франции. Женщину доставили в местное отделение жандармерии, передает телеканал BFM TV.

Массовый завал в пелотоне произошел во время первого этапа велогонки. Его спровоцировала одна из зрительниц, которая пересекла ограничительную черту и пыталась показать свой плакат на камеру. Велосипедисты ехали плотной группой, один из спортсменов задел плакат и упал, вызвав цепную реакцию среди десятков участников гонки.

Маршрут "Тур де Франс" в этом году проложен по территории Франции и Андорры. Гонка проводится в 108-й раз.

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