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Доктор Румянцев: медицинская реабилитация должна стать одной из постоянных целевых программ

17:12
  • среда
  • 30 июня 2021

Реабилитации как фактора восстановления после перенесенных заболеваний сегодня фактически нет

Медицинская реабилитация должна стать одной из постоянных целевых программ, средства на которые нужно выделять на регулярной основе. Об этом заявил основатель Центра имени Рогачева Александр Румянцев, комментируя слова Владимира Путина во время "Прямой линии".

"Президент заявил о том, что в систему медицинской реабилитации будут вложены серьезные деньги, и уже заключены контракты на приобретение необходимого оборудования. Это можно только приветствовать", - сообщил Александр Румянцев.

Ранее стало известно о старте специальной программы по развитию системы медицинской реабилитации. Она рассчитана до 2026 года включительно, на ее реализацию планируется выделить не менее 100 миллиардов рублей.

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Доктор Румянцев
Доктор Румянцев
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