Доктор Румянцев: медицинская реабилитация должна стать одной из постоянных целевых программ

Реабилитации как фактора восстановления после перенесенных заболеваний сегодня фактически нет

Медицинская реабилитация должна стать одной из постоянных целевых программ, средства на которые нужно выделять на регулярной основе. Об этом заявил основатель Центра имени Рогачева Александр Румянцев, комментируя слова Владимира Путина во время "Прямой линии".

"Президент заявил о том, что в систему медицинской реабилитации будут вложены серьезные деньги, и уже заключены контракты на приобретение необходимого оборудования. Это можно только приветствовать", - сообщил Александр Румянцев.

Ранее стало известно о старте специальной программы по развитию системы медицинской реабилитации. Она рассчитана до 2026 года включительно, на ее реализацию планируется выделить не менее 100 миллиардов рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram