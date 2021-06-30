Путин пообещал поддержку российским олимпийцам на играх в Токио

Этим займутся дипломаты и юристы

Тема политизации спорта, к сожалению, до сих пор актуальна. Но права и интересы российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио будут защищены – им окажут дипломатическую и юридическую поддержку, пообещал президент России Владимир Путин.

"Особое внимание мы обязательно уделим дипломатической, юридической поддержке российских спортсменов, тренеров в ходе предстоящей Олимпиады. Тема политизации спорта, к сожалению, по-прежнему актуальна, никуда не ушла из повестки дня. Права и интересы наших атлетов должны быть защищены от любого произвола", - сказал Путин на встрече с Олимпийской сборной России.

По словам президента, речь идет о решениях, которые отдельные страны пытаются навязывать всему миру - далеко за пределами своих национальных юрисдикций. Путин попросил сотрудников соответствующих структур обратить на это особое внимание, передает "Интерфакс".

Не останутся российские олимпийцы и без поддержки болельщиков. Путин уверен, что вся страна будет со своими спортсменами "душой и теплом своих сердец".

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