ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин пообещал поддержку российским олимпийцам на играх в Токио

17:29
  • среда
  • 30 июня 2021

Этим займутся дипломаты и юристы

Тема политизации спорта, к сожалению, до сих пор актуальна. Но права и интересы российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио будут защищены – им окажут дипломатическую и юридическую поддержку, пообещал президент России Владимир Путин.
Путин сравнил себя с ледоколом

"Особое внимание мы обязательно уделим дипломатической, юридической поддержке российских спортсменов, тренеров в ходе предстоящей Олимпиады. Тема политизации спорта, к сожалению, по-прежнему актуальна, никуда не ушла из повестки дня. Права и интересы наших атлетов должны быть защищены от любого произвола", - сказал Путин на встрече с Олимпийской сборной России.

По словам президента, речь идет о решениях, которые отдельные страны пытаются навязывать всему миру - далеко за пределами своих национальных юрисдикций. Путин попросил сотрудников соответствующих структур обратить на это особое внимание, передает "Интерфакс".

Не останутся российские олимпийцы и без поддержки болельщиков. Путин уверен, что вся страна будет со своими спортсменами "душой и теплом своих сердец".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Олимпийские кольца
Олимпийские кольца
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.