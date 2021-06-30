Роскомнадзор решил заблокировать еще шесть VPN сервисов

В использующие сервисы ведомства направлены уведомления

Уведомления об использовании сервисов VPN разослал в ведомства Роскомнадзор. Он просит информировать об употреблении подобных служб Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Роскомнадзора, уведомление необходимо для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций. Речь идет о сервисах Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN.

Ведомство ранее уже заблокировало использование на территории России сервисы VyprVPN и Opera VPN. Однако существуют "белые списки" - в них внесены 130 российских компаний, которые используют VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах.

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