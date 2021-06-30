Генпрокуратура внесла в черный список 4 европейских НПО

Деятельность организаций нежелательна на территории России

Деятельность четырех европейских неправительственных организаций признана нежелательной в России. Она представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации – к такому заключению пришли в генпрокуратуре.

Решение генпрокуратуры касается трех британских организаций - Future of Russia Foundation ("Фонд Будущее России"), Khodorkovsky Foundation ("Фонд Ходорковского") и Oxford Russia Fund ("Оксфордский российский фонд"). В черный список попала и НПО из Франции - организация European Choice ("Европейский выбор"), сообщается на сайте надзорного ведомства.

В сообщении отмечается, что информация о принятом решении направлена в Минюст России. Там перечисленные НПО должны внести в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

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