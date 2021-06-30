"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Главное

Президент ответил почти на 70 вопросов

Владимир Путин провёл "Прямую линию" с гражданами страны. За 3 часа 42 минуты главе государства были заданы около 70 вопросов. Но ещё свыше двух миллионов обращений поступили в течение последних двух недель по телефону, СМС, на специальный сайт и через мобильное приложение. Волонтёрам, которые их принимали и обрабатывали - а это были активисты Общероссийского народного фронта и ряда других общественных организаций - президент выразил благодарность. Многие проблемы, о которых сообщали граждане, были решены ещё до "Прямой линии".

С самого начала приема обращений на "Прямую линию" стало понятно: тема борьбы с коронавирусом волнует россиян больше всего. Единственный эффективный метод здесь - вакцинация. Сам глава государства прививку уже сделал. А вот каким именно препаратом, не говорил. Чтобы не создавать конкурентное преимущество. Но этот вопрос, как оказалось, волнует многих в стране.

"Принял для себя решение привиться "Спутником V", тем более, что вооруженные силы прививаются спутником, а я все-таки верховный главнокомандующий", - рассказал Путин.

Как подчеркнул Владимир Путин, он доверяет всем российским вакцинам. При этом выбор, чем прививаться и прививаться ли вообще, каждый россиянин по-прежнему делает сам. Хотя в некоторых регионах пришлось пойти на экстренные меры и сделать прививку обязательной для некоторых категорий граждан. Но никакого противоречия, отмечает президент, в этом нет.

"Надо посмотреть закон 1998 года, где говорится об иммунной защите населения. Там общенациональный календарь прививок, он обязателен, это обязательная вакцинация. Были предложения перевести вакцинацию против ковида вот в этот раздел. Депутаты не поддержали. Поэтому вакцинация не является обязательной", - сказал глава государства.

Правда, на местах, как часто бывает, начались "перегибы". На "Прямой линии" с Путиным житель Москвы.

Евгений Цветков: Моя супруга преподаватель в одной из московских школ, имеет медицинский отвод, но руководитель, директор школы, не принимает этот отвод, ее обещают уволить. Вот скажите, насколько это законно?

Путин: Это незаконно. Если есть медотвод, требовать вакцинации никто не имеет права. Я просто думаю, директор школы, где работает ваша супруга, об этом не знает. Надеюсь, что он об этом услышит и свое требование незаконное снимет.

Но все-таки тех, кому вакцина противопоказана, меньшинство. А от большинства зависит, как скоро у россиян сформируется коллективный иммунитет. Вакцина по-прежнему единственный способ остановить эпидемию. Правда, заболеть могут и те, кто вакцинировался, говорят президенту. Такие случаи действительно есть.

"Неделю назад один из моих коллег заболел, а вчера уже на работе. У меня многие мои близкие люди вакцинировались, заболели, к сожалению, тоже достаточно быстро все прошло. Никакими тяжелыми препаратами не лечились даже. Поэтому вакцинация имеет смысл", - сказал Путин.

А вот последствия от перенесенного ковида у тех, кто не сделал прививку, могут быть весьма серьезными. Поэтому сейчас правительство разрабатывает государственную программу реабилитации. На нее уже выделены средства из бюджета. А вот какие последствия ждут экономику, спрашивают президента. За период пандемии цены на продукты, например, заметно подросли.

"Сегодня мировые индексы за продукты питания находятся на рекордном уровне, и на нас это тоже отражается: Россия – часть глобальной экономики и на ней это отражается. В целом государство обращает внимание на эти проблемы, возможно, что иногда это получается несвоевременно. Скоро будет урожай овощей, и я надеюсь, что это отразится на ценах", - отметил Путин.

Ситуацию обещают исправить. На поддержку сельского хозяйства правительство выделяет значительные средства. Как и на выплаты семьям с детьми и малоимущим беременным женщинам - из бюджета уже выделено 46 миллиардов рублей.

А для поддержки культурного просвещения молодёжи в правительстве готовится проект "Пушкинская карта". Юношам и девушкам от 14 до 22 лет до конца года выделят по три тысячи рублей для посещения театров или музеев.

Много вопросов президенту задают про кредиты. "Здесь есть конкретная вещь, это решение состоялось буквально вчера. По инициативе "Единой России", некоторых депутатов, был принят закон и вчера я его подписал, согласно которому, если человек остается с суммой ниже предела, ниже этого прожиточного минимума, не могут с него сниматься деньги, в том числе и по кредитам. И я думаю, что вот этот элемент защиты, которым воспользуются люди, находящиеся в вашем положении", - рассказал Путин.

Еще одна тема - участившиеся случаи мошенничества. Число таких преступлений возросло на 25 процентов. Недавно, рассказывают президенту, жертвой преступников стал 96-летний ветеран Василий Пронин. С банковского счета которого обманом сняли 400 тысяч рублей.

"Это просто подонки - те люди, которые совершают такие преступления в отношении пожилых людей, ветеранов. Просто подонки. На мой взгляд, первое, что создает неблагоприятный фон и способствует росту преступлений подобного рода - это незаконный оборот личных данных, персональных данных. Вот в этом направлении государство, конечно, и правоохранительные органы должны самым серьезным образом поработать", - отметил Путин.

Ещё одна тема, которая волнует россиян - газификация. К президенту обращается жительница Свердловской области. Газ к ее дому не могут провести уже много лет. Но не успевает "Прямая линия" завершиться, как перед домом уже глава районного центра. Объясняет, когда будут проведены работы.

Чиновники на местах, конечно, смотрят "Прямую линию" с особым вниманием. Ведь тут могут всплыть их недоработки, а, порой, и откровенная халатность. Вот жительница Новокузнецка Елена Калинина пожаловалась, что течет крыша детского сада, куда ходит ее внук. Но после этого обращения женщине не то что не захотели помочь. Стали угрожать.

С угрозами в адрес жительницы Новокузнецка разберется Следственный комитет. А здание детского сада отремонтируют полностью — по поручению губернатора Кузбасса.

Еще из поручений президента - разобраться с ситуацией в поселке Демьянка Тюменской области. Людей переселили по программе аварийного жилья, а потом попросили доплатить за новые квартиры.

Разобраться президент обещает в ситуации с мусорными полигонами в Омске. Жители жалуются на превышение уровня загрязнения в воздухе. И с проблемой работы водопроводной системы в Пскове. Местные чиновники уже отрапортовали о реализации программы "Чистая вода", но насколько вода на самом деле чистая - президенту показали.

Отдельный блок вопросов - о внешней политике. Президента просят прокомментировать инцидент с британским эсминцем, который 23 июня пересёк российскую границу в районе мыса Фиолент в Чёрном море.

"Совершенно очевидно, это провокация. Что хотели показать и каких целей пытались достичь эти провокаторы? Во-первых, она была комплексной и проводилась не только британцами, но и американцами. Потому что еще рано утром, в 07:30, с одного из военных аэродромов натовских взлетел американский разведывательный стратегический самолет. С бортовым номером 63/9792. И мы это хорошо видели. Было очевидно, что эсминец зашел, преследуя, во-первых, военные цели, пытаясь с помощью самолета-разведчика вскрыть действия наших вооруженных сил. Смотрели, что где у нас включается, как работает, где чего находится. Мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужной. Может, я проговорился, меня военные извинят", - отметил Путин.

Но военные, разумеется, действовали по приказу политического руководства стран НАТО. И, в первую очередь, Вашингтона. А ведь совсем недавно в Женеве на встрече с Владимиром Путиным Джо Байден говорил о желании наладить стабильные и предсказуемые отношения с Москвой. И вот новый виток конфликта.

При этом на Западе, по выражению Путина, подняли большой шум по поводу российских военных учений, которые проводились на нашей территории.

"Ну, я дал указания министерству обороны потихонечку заканчивать, и войска вывести, если кого-то это так беспокоит. Мы это сделали, но вместо того, чтобы позитивно отреагировать на это и сказать: ну хорошо, мы поняли, вместо этого что сделали? Они приперлись к нашим границам", - сказал Путин.

И это не разовая акция. НАТО в обход международных договоренностей пытается разместить на Украине свой военный контингент. Для Москвы - это пересечение "красной линии". И многие, уверен Путин, на Западе это понимают.

Еще один вопрос - об отношениях с Украиной. Президент Зеленский постоянно говорит о желании встретиться с российским лидером. При этом Киев ведет в отношении Москвы откровенно враждебную политику. Почему - спрашивают президента - соседей не внесли в список недружественных стран.

"Я не считаю украинский народ недружественным. Ничего подобного, это единое целое. Вот руководство Украины, сегодняшнее руководство Украины, оно недружественное", - сказал Путин.

Все это время в колл-центре работают волонтеры Общероссийского народного фронта. Не просто обрабатывая вопросы, которые поступают президенту. Но и своими силами оказывая помощь тем, кто о ней просит. Президент высоко оценил такой труд.

А вот как глава государства оценивает работу Государственной думы седьмого созыва. Еще один вопрос Путину. "Как известно, это практически все признают, мы прошли самый острый участок (пандемии – прим. ред.) гораздо мягче, с потерями, но гораздо мягче, чем во многих других странах. Это, в том числе, и благодаря работе Государственной думы. Причём, всех фракций. Хочу это подчеркнуть. Примерно 25 процентов состава Госдумы переболели сами коронавирусом, 4 ушли из жизни. Люди приходили и исполняли свой долг", - отметил Путин.

Депутаты, говорит Путин, работали профессионально. В том числе и крупнейшая в Госдуме фракция "Единой России". "Работа "Единой России" создаёт очень прочную базу, прочный фундамент российской государственности. Имею в виду гарантированность принятия необходимых стране решений. Именно поэтому, и в силу того, что я был автором, что называется, создателем этой партии, я естественным образом её поддерживаю и так или иначе, конечно, намерен поддержать в ходе избирательной кампании", - сказал Путин.

Спрашивают президента и о том, что он будет делать после завершения карьеры. И о том, кому готов оставить страну. Ответ главы государства - придёт время, и он даст рекомендации достойному кандидату.

"Что касается тех людей или того человека, который мог бы возглавить страну, то, с одной стороны, говорят, что свято место пусто не бывает, и незаменимых людей нет. С другой стороны, конечно, моя ответственность заключается в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента. Так происходит во всех странах мира. Я не знаю ни одного исключения. И, конечно, подойдёт время, и я, надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то или такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как наша Родина – Россия", - рассказал Путин.

"Прямая линия" с президентом продолжалась почти 4 часа. Владимир Путин успел ответить на 69 вопросов. Но это не значит, что остальные два миллиона обращений останутся без внимания. Все они будут обработаны и отправлены в профильные министерства и ведомства. Ведь этот формат и уникален тем, что каждый раз за общением с главой государства следуют дела.

Екатерина Выскребенцева, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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