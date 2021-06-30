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В подмосковном Пушкино в очереди на прививку произошла драка (видео)

22:44
  • среда
  • 30 июня 2021

В ТЦ образовались очереди

Самый эффективный способ защититься от инфекции - это получить прививку. Такой выбор для себя уже сделали 23 миллиона россиян. Согласно рекомендации, которую утвердил Минздрав, вакцинацию от ковид по достижении коллективного иммунитета следует проходить раз в год. Уровень антител при этом проверять не требуется.

Подмосковное Пушкино. Торговый центр. Пункт вакцинации. Мужчина в белой футболке пытается пройти без очереди. Его начинают отталкивать. На продолжении видео "внеочередника" уже преследует женщина. Приложила и крепким словом, и кулаками.

В результате потасовки пострадали две женщины, у одной из них сломана челюсть. А ведь можно было вакцинироваться уже давно и не дожидаться ажиотажного спроса на прививки и, как результат, такого накала эмоций в очередях.

А то и места на больничной койке. Эти кадры сняты во временном ковидном госпитале на ВДНХ. Даже без точных цифр видно: пациентов очень много, а коронавирус не щадит ни пожилых, ни молодых. Уже оказавшись здесь, каждый пересматривает свое отношение и к ковиду и к вакцинации.

Подробнее – в репортаже Лилии Акиньшиной

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