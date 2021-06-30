Власти Кубани разрешили въезд переболевшим COVID-19 туристам

ПЦР-тесты им не потребуются

Дети до шести лет освобождаются от необходимости сдавать ПЦР-тесты при заселении в отели Кубани. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев внес изменения в постановление о продлении в регионе режима повышенной готовности.

Ранее предполагалось, что с 1 июля курорты будут принимать привитых от коронавируса и переболевших COVID-19 туристов, а с 1 августа – только прошедших вакцинацию. Теперь же решено, что и в августе граждане, перенесшие заболевание, смогут заселиться в отели.

Власти Кубани ужесточили режим повышенной готовности на прошлой неделе. Он будет действовать в регионе до 1 октября. С 1 июля принимать гостей в отелях, пансионатах и санаториях будут только при наличии отрицательного ПЦР- теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, передает ТАСС.

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