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Власти Кубани разрешили въезд переболевшим COVID-19 туристам

19:24
  • среда
  • 30 июня 2021

ПЦР-тесты им не потребуются

Дети до шести лет освобождаются от необходимости сдавать ПЦР-тесты при заселении в отели Кубани. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев внес изменения в постановление о продлении в регионе режима повышенной готовности.
Губернатора Краснодарского края попросили смягчить требования для туристов

Ранее предполагалось, что с 1 июля курорты будут принимать привитых от коронавируса и переболевших COVID-19 туристов, а с 1 августа – только прошедших вакцинацию. Теперь же решено, что и в августе граждане, перенесшие заболевание,  смогут заселиться в отели.

Власти Кубани ужесточили режим повышенной готовности на прошлой неделе. Он будет действовать в регионе до 1 октября. С 1 июля принимать гостей в отелях, пансионатах и санаториях будут только при наличии отрицательного ПЦР- теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, передает ТАСС.

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