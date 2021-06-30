Американцам разрешили самостоятельно выбирать пол при получении паспорта

Решение принято после серьезных консультаций с партнерами в Европе

Гражданам США больше не потребуется медицинское подтверждение о принадлежности к мужскому или женскому полу. Пол американцы будут выбирать сами, подавая заявление на получение паспорта.

"В ближайшее время мы обновим процедуры, позволяющие заявителям самим выбирать пол как "мужской" или "женский", больше не будет требоваться медицинское подтверждение, если выбор пола не совпадает с данными о гендерной принадлежности в другом гражданстве или удостоверяющих личность документах", - говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Блинкен утверждает, что такой шаг направлен на обеспечение прав ЛГБТ-сообщества. В этом вопросе, по данным госсекретаря, США будут работать в тесном сотрудничестве с союзниками и партнерами – с которыми проводились серьезные консультации переда принятием важного решения, передает ТАСС.

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