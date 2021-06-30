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Американцам разрешили самостоятельно выбирать пол при получении паспорта

19:47
  • среда
  • 30 июня 2021

Решение принято после серьезных консультаций с партнерами в Европе

Гражданам США больше не потребуется медицинское подтверждение о принадлежности к мужскому или женскому полу. Пол американцы будут выбирать сами, подавая заявление на получение паспорта.
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"В ближайшее время мы обновим процедуры, позволяющие заявителям самим выбирать пол как "мужской" или "женский", больше не будет требоваться медицинское подтверждение, если выбор пола не совпадает с данными о гендерной принадлежности в другом гражданстве или удостоверяющих личность документах", - говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Блинкен утверждает, что такой шаг направлен на обеспечение прав ЛГБТ-сообщества. В этом вопросе, по данным госсекретаря, США будут работать в тесном сотрудничестве с союзниками и партнерами – с которыми проводились серьезные консультации переда принятием важного решения, передает ТАСС.

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