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Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей

20:19
  • среда
  • 30 июня 2021

Следующие розыгрыши пройдут в июле

Среди привившихся от коронавирусной инфекции жителей Москвы в среду разыграли еще пять автомобилей. В лотерее приняли участие более 343 тысяч человек – все, кто сделал первую прививку с 21 по 27 июня.

Имена победителей были определены на компьютере методом случайного отбора. В ближайшее время с ними свяжутся организаторы акции "Вакцина рулит".

Следующие розыгрыши состоятся 7 и 14 июля.

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