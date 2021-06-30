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Прививку от коронавируса получили более 2 миллионов жителей Москвы

20:16
  • среда
  • 30 июня 2021

Темпы вакцинации растут

Темпы вакцинации от коронавируса в Москве растут. Первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты уже более 2 миллионов жителей столицы, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
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"Сегодня в Москве уже более 2 миллионов человек получили первую дозу вакцины от COVID-19. 1,6 миллиона жителей города привились обоими компонентами", - сказал Шапошников журналистам.

Спикер Мосгордумы подчеркнул, что в столице созданы все условия для вакцинации от COVID-19. Получить прививку можно в 119 центрах на базе городских поликлиник, а также в павильонах "Здоровая Москва" и торговых центрах, передает "Интерфакс".

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