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Число погибших в рухнувшем в Майами здании возросло до 16

20:53
  • среда
  • 30 июня 2021

Более 140 жильцов числятся пропавшими без вести

Спасатели продолжают разбирать завалы обрушившегося здания в американском штате Флорида. По последним данным, число жертв трагедии возросло до 16.
Увеличилось число погибших при обрушении дома во Флориде

Днем ранее было известно о 12 погибших, 149 человек считались пропавшими без вести. 30 июня представитель пожарной службы округа Раид Джадаллах сообщил об обнаруженных четырех телах.

12-этажное здание обрушилось 24 июня в городке Серфсайд в округе Майами-Дейд.  По данным местных властей, разрушено около половины из 130 квартир. На завалах работают 210 спасателей, передает ABC News.

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