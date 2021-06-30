Москва вошла в первую тройку самых привлекательных для жизни городов

Впереди только Нью-Йорк и Лондон

Москва оказалась в тройке лидеров рейтинга самых привлекательных для жизни городов мира. В исследовании, проведенном компанией BCG, участвовали 16 мегаполисов, которые оценивали по нескольким параметрам.

Эксперты учитывали, в частности, качество жизни, перспективы профессионального развития, отношения общества и власти. Принималась во внимание также динамика позитивных изменений в жизни горожан.

"Москва является одним из лидеров по "качеству жизни" и "скорости изменений", в частности, позиция по "качеству жизни" определяется первым местом Москвы в категории Общественные пространства, высоким уровнем защищенности при ЧС, высоким баллом в сфере экологии и образования", — цитирует доклад исследователей "Лента.ру".

Российская столица заняла третье место в списке, набрав 62 балла. На втором месте – столица Великобритании, на первом – Нью-Йорк.

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